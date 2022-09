O que revela a série sobre os ‘Garotos de Bolsonaro’, da BBC

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Série documental produzida pela BBC analisa a trajetória de Jair Bolsonaro (PL), de Deputado Federal a Presidência da República. O canal do Reino Unido estreou o documentário nesta segunda-feira, 5, com o nome The Boys From Brazil: Rise of the Bolsonaros (“Os meninos do Brasil: Ascensão dos Bolsonaros”). São três capítulos semanais, cada um com cerca de uma hora de duração.

A produção explora o uso das redes sociais na campanha de Bolsonaro em 2018 e como ele “incendiou a sua base política e atacou oponentes políticos por meio do que foi chamado de ‘escritório do ódio’. Em entrevista, Steve Bannon, ex-estrategista político do ex-presidente americano Donald Trump, classificou Bolsonaro como “uma espécie de Trump à décima potência nas redes sociais”. O título do documentário é uma alusão parcial ao filme The boys from Brazil, de 1978, com Gregory Peck e Laurence Olivier. A série também conta com depoimentos do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (União Brasil), do jornalista Glenn Greenwald e de seu marido, o deputado e ativista LGBTQIA+ David Miranda (PDT), entre outros.

Episódio 1 – Bolsonaro faz uma ascensão notável da margem política à beira do poder presidencial. Ele usa a controvérsia e o poder da televisão para liderar uma insurgência política.

Episódio 2 – A campanha de 2018 de Bolsonaro o transforma de estranho a presidente do Brasil. Com os filhos ao lado, ele usa as redes sociais para conseguir uma vitória eleitoral extraordinária.

Episódio 3 – No cargo, Bolsonaro se propõe a decretar sua agenda radical para explorar comercialmente a Amazônia. São quatro anos que vão abalar o Brasil, e o resto do mundo.

