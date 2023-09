O que mulher de Faustão foi fazer em Brasília após doação de coração

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luciana Cardoso, mulher de Faustão, quer tentar mudar a lei sobre a doação de órgãos. Em Brasília, ela se reuniu com políticos para pedir melhores condições nos transplantes, além de defender o Projeto de Lei 1774/2023, que visa à chamada “doação presumida”, que todos se tornem doadores de órgãos, exceto quem se manifestar contra. A atitude acontece após o apresentador passar por um bem-sucedido transplante cardíaco.

“A gente fez hoje esse apoio à ideia de fortalecer ainda mais os transplantes no Brasil. Conversamos com muitas pessoas sobre fortalecer, especialmente, a região Norte do país, e também a região Nordeste. Para que existam centros de transplantes em todas as regiões. (…) Viemos aqui tentar mudar essa legislação, falar com os deputados, senadores, para ver se conseguimos mudar a legislação para doação presumida. Ou seja, todo mundo é doador, até que a pessoa decida não querer ser mais e se pronunciar. Vamos tentar mudar a história do Brasil e que todas as pessoas que estão na fila hoje consigam um órgão mais rápido”, explicou Luciana em uma rede social.

