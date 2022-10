O que motivou processo da nova coleção de Jean-Paul Gaultier

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Valmir Moratelli Atualizado em 14 out 2022, 16h11 - Publicado em 16 out 2022, 14h00

Lançada em abril, a coleção de peças Le Musée, de Jean-Paul Gaultier, usa e abusa (mais abusa do que usa, a julgar pelas críticas) das figuras imortalizadas em O Nascimento de Vênus e A Primavera, obras-primas do italiano Sandro Botticelli (1445-1510). Faltou combinar com o museu: a grife está sendo processada pela Galeria Uffizi, de Florença, onde as pinturas estão expostas. “De acordo com o Código de Patrimônio Cultural, o uso de imagens de propriedades públicas italianas está sujeito a autorização específica e pagamento de uma taxa”, justifica a galeria. Gaultier, 70 anos, que não mais desenha as coleções da grife, não se manifestou.

Publicado em VEJA de 19 de outubro de 2022, edição nº 2811