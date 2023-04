O que Marina Ruy Barbosa precisou fazer para entrar em templo na Índia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma penca de celebridades enfeitou a megafesta de inauguração do Centro Cultural Nita Mukesh Ambani, em Mumbai, patrocinado e batizado com o nome da mulher do homem mais rico da Ásia. Marcaram presença, entre outros, Zendaya, Gigi e Bella Hadid, Penélope Cruz — e a brasileira Marina Ruy Barbosa, 27, que cruzou o tapete vermelho deslumbrante, para variar, em um vestido Giambattista Valli e brincos de tirar o fôlego. Em sua primeira visita ao país, a atriz incluiu no roteiro uma ida ao suntuoso templo Babu Amichand Panalal Adishwarji Jain, de 1904. “O respeito pelos deuses é tão grande que eles não permitem que se dê as costas às estátuas na hora de tirar foto”, relata Marina, que precisou lavar a boca na água de filtros de barro antes de entrar no templo, como manda a tradição — além, é claro, de deixar os sapatos do lado de fora. Não se incomodou: “São sinais de respeito”.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2023, edição nº 2836