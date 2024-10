O que fez Aécio Neves voltar a circular na noite carioca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Aécio Neves (PSDB), antes figurinha badalada na noite carioca, andou sumido por um tempo das festas pela cidade. Agora, o mineiro volta a aparecer ao lado do seu fiel amigo, o empresário Alexandre Accioly, que acaba de inaugurar a casa de espetáculos Roxy Dinner Show em Copacabana, na Zonal Sul do Rio. Os dois se reaproximaram depois de um tempo com amizade estremecida, por motivos nunca muito bem explicados. Aécio esteve presente na abertura do local, na quinta-feira, 17, assim como outros políticos – tal como Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Aliás, ele encontra em Leite um forte candidato para ocupar o posto de “não-carioca que mais circula por estas bandas”.

Na ocasião também estavam Claudio Castro, governador do Rio; e Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Cordial, Aécio cumprimentou a todos e até posou para algumas fotos. Uma simpatia só.