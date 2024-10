Como Marcelo Freixo avalia relação de Eduardo Paes com a esquerda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-PSOL, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), deixou de lado o ex-colega de partido o deputado federal Tarcísio Motta, e durante as eleições pediu votos para Eduardo Paes (PSD). Em evento no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 17, o político falou com a coluna GENTE sobre a relação do prefeito da cidade com a esquerda.

“Eduardo não é de esquerda, mas é uma figura da democracia. E a democracia venceu no Rio de Janeiro. O diálogo venceu no Rio. Eduardo é um cara do diálogo, é do campo democrático. É disso que a gente precisa. A primeira coisa é tirar o Rio da lama política. A vitória do Eduardo foi muito importante para isso. A gente está na presidência da República, queremos um palanque para o Lula em 2026 composto pelo campo democrático. Então, se o Eduardo quiser ser candidato a governador, a gente vai ficar feliz”.