O que Fernanda Montenegro disse ao papa Francisco

Fernanda Montenegro, acompanhada da filha Fernanda Torres, tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente o papa Francisco nesta quarta-feira, 27. As duas participaram da Audiência Geral no Vaticano e conseguiram cumprimentar o pontífice no final do evento. Nas redes sociais, em uma publicação conjunta nos dois perfis, elas compartilharam o vídeo do momento em que Montenegro e o papa deram as mãos. A atriz disse: “Glória a Deus”. E ele respondeu: “Que o Senhor nos abençoe”, em Português. A família também participou da Missa do Galo na noite de Natal deste ano.