O que está por trás da vexaminosa marca histórica de ‘Fuzuê’

Atualizado em 30 out 2023, 19h09 - Publicado em 30 out 2023, 18h55

Lilia Cabral, Marina Ruy Barbosa, Edson Celulari, Nicolas Prates… Bons nomes da teledramaturgia não são suficientes para emplacar a natimorta Fuzuê. Com o pior Ibope na história das novelas das 19h da Globo, segundo dados da Kantar Ibope Media em São Paulo, Fuzuê registrou média de 18 pontos, contra 22,2 da antecessora Vai na Fé no mesmo período. E a que se deve este número tão baixo? A começar, o enredo. A busca por um tesouro debaixo de uma loja não parece ter conquistado os telespectadores, que vinham de uma novela realista e com forte crítica social. Fuzuê erra ao tentar ser um contraponto radical a sua antecessora, que deixou saudades no público.