O novo namorado de Marina Ruy Barbosa: milionário e 11 anos mais velho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marina Ruy Barbosa, 28, está vivendo um romance com o empresário Abdul Fares, 39. Eles mantiveram o início do namoro em segredo, mas passaram o aniversário de Marina juntos, no dia 30 de junho, na ilha de São Bartolomeu, no Caribe. Os dois se conheceram por amigos em comum, que frequentam as mesmas festas da elite paulistana. Ela estava solteira desde novembro, quando terminou o namoro com o ex-deputado Guilherme Mussi. Perguntada pela coluna sobre a nova fase, ela despista. “Estou feliz, estou focada na nova novela, Fuzuê… Mas posso falar isso, estou muito feliz”, diz, toda sorridente.

Abdul, 11 anos mais velho, é descendente de libaneses e nasceu em São Paulo. Ele é co-fundador da Blue Group Digital, uma marca de serviço digital no varejo, e também sócio da LP Real Estate, do setor imobiliário, das Lojas Mappin, além de atuar como diretor financeiro da loja de móveis Marabraz, da qual também é um dos donos. Nas redes sociais, Adbul é discreto e não compartilha momentos da vida pessoal. O perfil é usado para divulgar frases motivacionais pessoais e empresariais, além de dados sobre o mercado financeiro.

Continua após a publicidade

Siga