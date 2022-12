O que é Acidente Isquêmico Transitório, que acometeu Renato Aragão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roberto Duprat Oberg, neurocirugião da Clínica São Vicente da Gávea, com Fellow na Universidade Federal de São Paulo e Universidade de Dresden, Alemanha, explica o que significa, a pedido da coluna, o Acidente Isquêmico Transitório (AIT). Renato Aragão deu entrada nesta quarta-feira, 7, em um hospital no Rio com o quadro de AIT – o humorista já está no quarto e segue em observação.

“O Acidente Isquêmico Transitório acontece quando há um bloqueio do fornecimento do sangue para o cérebro. Em geral, ele dura de 2 horas a 30 minutos e não causa lesão cerebral permanente, ou seja, poucas células do cérebro ou nenhuma morrem. A maior parte dos AIT ocorre quando um fragmento de um coágulo de sangue (trombo) ou de material gorduroso (ateroma ou placa), devido à aterosclerose, se solta do coração ou da parede de uma artéria, entra no fluxo sanguíneo (convertendo-se num êmbolo) e se aloja numa das artérias que irrigam o cérebro. O seu diagnóstico é feito através de exames de imagem. Eles são mais comuns em pessoas de meia-idade e idosos. Os sintomas de um AIT surgem subitamente. Entre eles estão fraqueza súbita ou paralisia de um lado do corpo, perda de sensibilidade ou sensibilidade anormal de um lado do corpo, confusão e dificuldade de compreender e falar, visão turva ou obscura, em particular de um dos olhos, tontura e perda da coordenação. Entre os fatores de risco estão hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, dieta rica em gorduras, depressão, doenças cardíacas. Lembremos que tem cura e que dá pra evitar o AIT com mudanças na alimentação e estilo de vida”.