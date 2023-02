O que diz prefeito de Salvador sobre cantada inusitada de Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Coisa rara entre prefeitos, o de Salvador, Bruno Reis, 45 anos, ganhou instantânea fama nacional ao ser chamado de “delícia” pela cantora Anitta, em pleno desfile de trios e blocos. Modestamente, transfere o elogio para sua cidade e ainda adiciona apimentada farpa ao Rio de Janeiro: “Definitivamente sepultamos qualquer concorrência. Este é o maior Carnaval do país”, proclama ao lado da mulher, Rebeca Cardoso (à esq.) — que não sentiu “ciúme algum” do apetitoso cônjuge. Anitta, a própria, aproveitou a multidão em festa para fazer o oposto do prefeito: sumir dos holofotes. De boné, óculos escuros, bermuda e camiseta larga, pulou tranquila, comeu milho sem ser reconhecida e ainda postou tudo no Instagram.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2023, edição nº 2830