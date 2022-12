O que diz Kim Kardashian diz sobre grife que expõe crianças e violência

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Custou, mas Kim Kardashian, garota-­propaganda da Balenciaga (entre vários outros negócios), enfim se manifestou sobre a polêmica em torno de dois anúncios da grife de luxo envolvendo crianças e violência. “Como mãe de quatro filhos, fiquei chocada com as imagens perturbadoras”, postou Kim, 42 anos, que está “reavaliando o relacionamento” com a marca. Em um anúncio, meninas aparecem segurando uma bolsa da última coleção no formado de ursinho de pelúcia com olho machucado e aparatos de couro e tachas, na linha fetiche sexual. No outro, o pano de fundo é uma decisão da Suprema Corte sobre pornografia infantil. A Balenciaga retirou as campanhas do ar e pediu desculpas. A bolsinha saiu do catálogo on-line.

Publicado em VEJA de 7 de dezembro de 2022, edição nº 2818