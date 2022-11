O que diz Gabigol por ter sido esnobado por Tite

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabigol ainda não engoliu a lista de convocados da Copa do Mundo do catar divulgada por Tite na segunda, 7. Dois dias antes, no sábado, 5, ele se esbaldou numa festa na Marina da Glória, no Rio, junto a um público de aproximadamente 4500 pessoas. Agora, veja a resposta que ele dá, do alto de um trio elétrico, e que faz questão que chegue ao técnico da Seleção Brasileira. Xii…