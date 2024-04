O que diz Fátima Flórez sobre término repentino com Javier Milei

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O romance de Fátima Flórez, 43 anos, com Javier Milei, 53, sempre foi envolto em suspeitas de que não passaria, na verdade, de uma boa fachada para o então candidato à Presidência argentina. Após oito meses, o enlace acaba de se desfazer, e o boato voltou a toda. “Essa é a maior estupidez. Se alguém acha que eu seria capaz de fingir, é porque não me conhece”, disparou a humorista, que ganhou fama com sua debochada imitação de Cristina Kirchner, a ex-ocupante da Casa Rosada. Ao tratar do tema, Milei, agora no poder, justificou que o namoro seria incompatível com a carreira dela, que teria recebido ofertas de trabalho nos Estados Unidos e na Europa, inviabilizando a relação. Ambos, porém, dizem que a afinidade segue firme. “Partilhamos o mesmo humor”, garante Fátima.

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2024, edição nº 2890