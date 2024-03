O que aproximou de vez Gisele Bundchen e Joaquim Valente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A separação de Gisele Bundchen e Tom Brady foi anunciada em outubro de 2022, após um relacionamento que começou em 2006. Pais de Benjamim, 13 anos, e Vivian, 10, eles evitaram falar de vida pessoal publicamente. Agora, a brasileira enfim assumiu namoro com o treinador de jiu-jítsu Joaquim Valente, com quem foi alvo de rumores de romance há meses.

A relação de Gisele Bündchen com seu instrutor de jiu-jítsu

“Esta é a primeira vez que saio com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, disse em entrevista ao The New York Times. Ela também afirmou que não traiu o ex. “Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Não quero me expor para tudo isso”.

De acordo com a revista People, fontes próximas ao casal disseram que a amizade entre eles se transformou em romance depois do divórcio de Gisele. Foi o esporte que, segundo os tabloides, teria aproximado de vez os dois brasileiros. Joaquim estudou jiu-jítsu com Hélio Gracie, e é cofundador da Valente Brothers Jiu-Jitsu em Miami, onde mora. Além do jiu-jítsu, ele tem diploma em criminologia pela Barry University.