O que acontece na área ‘secreta’ do Rock in Rio Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Longe dos olhares atentos do público, sempre com celulares a postos, uma área concentra um número reduzido de pessoas e se mantém distante da badalação das mais de 80 mil que frequentam a Cidade do Rock em Lisboa. A coluna GENTE teve acesso ao backstage do Palco Mundo, onde se apresentam nomes como Ivete Sangalo, Jonas Brothers, Ed Sherran, entre outros.

Seguranças marcam presença já na entrada, onde apenas pessoas credenciadas e com pulseira especial tem direito a adentrar. Um quiosque com bebidas alcoólicas, água e energéticos fica à disposição dos poucos frequentadores. Uma tenda, com carpete verde e dois

sofás confortáveis, ornam o local que dá acesso aos camarins dos astros, que se apresentam no palco principal do festival.

O acesso à imprensa é reduzido, já que apenas convidados conseguem transitar pelo backstage. Trata-se de uma área de convivência entre bandas, músicos e cantores antes de se apresentarem. Após a performance de Ivete Sangalo, no final da tarde deste sábado, 22, por exemplo, o ambiente ficou bastante tumultuado de representantes da banda, bailarinos e operadoras de som, que queriam registrar todos os momentos de mais um festival da baiana em Lisboa.

Simpática, ela atendeu alguns jornalistas e falou da emoção de completar 17 participações em Rock in Rio’s pelo mundo. Uma curiosidade extra é que o backstage, além de ser uma área restrita há poucos, tem um estacionamento de mais de 40 vagas para os carros, a maioria blindados, que levam os artistas de volta a seus hotéis. Aqui não basta ser VIP.

Continua após a publicidade