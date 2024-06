A fartura gastronômica dos VIPs no Rock in Rio Lisboa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não falta opção gastronômica na área reservada aos convidados do Rock in Rio Lisboa neste sábado, 22. Num dos países de gastronomia mais reconhecida no mundo, sua capital não faria feio num evento dessa grandiosidade. Misturando salgadinhos brasileiros, hambúrgueres e hotdogs, opções como os doces típicos de pastéis de nata e suspiros com sorvete. Pensa que é só? Saladas, trinches de salmão com crosta de pistache, purê de batata doce e carnes salteadas também são opção. Presunto cru cortado na hora, além dos famosos queijos da Serra da Estrela compõem a mesa de frios. Roberta Medina, presidente da empresa responsável pelo evento, escolheu a dedo uma “iguaria” a mais pra esta edição: balas variadas e coloridas, que fazem a farra da garotada.