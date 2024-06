As atrações do Rock in Rio Lisboa em seu segundo fim de semana

O primeiro fim de semana do Rock in Rio Lisboa aconteceu nos dias 16 e 17 de junho, com ingressos esgotados. O sábado foi inteiramente dedicado ao rock, e no domingo a Cidade do Rock foi tomada pelo pop com Ed Sheeran como principal atração. Para este segundo final de semana, o festival, que tem ao fundo uma vista para o Rio Tejo e a Ponte Vasco da Gama, vai receber nomes como Jonas Brothers, Ivete Sangalo, Doja Cat, Camila Cabello, Luísa Sonza e Pedro Sampaio. A coluna GENTE, claro, acompanha tudo de perto.

Confira o line-up completo:

22 de junho:

Jonas Brothers, Macklemore, Ivete Sangalo, Carolina Deslandes, James, Filipe Karlsson, Kura, Leigh-anne Pinnock, Ornatos Violeta, Fonzie, Dilsinho, Mamonas Assassinas O Legado (A Banda Do Filme), Bar Dançante Com Mike El Nite E João Não, Chelas É O Sítio, Cubinho, Inês Monstro, Rafael Bailão, Miguel Carmona – Confessions Live By Megahits, Ana Arrebentinha, Kenny Simões, Conguito, Sapo Half Time Show Com Tripeirinha, Digituga Portugal Virtual By Revenge, Viagem dos 20 Anos do Rock in Rio By Revenge com: Tiago Castro, Rodrigo Coutinho E Beatriz Tinoco, Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote.

23 de junho:

Doja Cat, Camila Cabello, NE-Yo, Aitana, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Anselmo Ralph, Soraia Ramos, Mc Cabelinho, Veigh, Profjam, Danni Gato, Sam The Kid (Dj Set) & Dj Big Hosted By: Sir Scratch, April Ivy e Os 20 Anos Pop Do Rock in Rio, Sapo Half Time Show Com Luís De Matos, Iolanda, Soraia Tavares, Pânico com Fernando Alvim, Carolina Torres e Paulo Silver, Luana Do Bem, Pikika – Confessions Live By Megahits, Chelas É O Sítio, Conguito, Gamiix Youtube Revival 2010 Com: Kiko Is Hot, Miguel Luz, Nurb, Pakistanman, Peperan e Soraia Carrega, Digituga Portugal Virtual By Revenge Viagem dos 20 Anos do Rock in Rio By Revenge Com: Ritinha Youtuber e Diogo Costa, Hosts: Mariana Azevedo, Henrique Mano, Mário Skepis e Núria Serrote.