Enquanto a escola de Nilópolis desfilava na madrugada desta segunda-feira, 20, no Sambódromo do Rio de Janeiro, uma catadora de papelão carregava um plástico com o nome do presidente Lula e dançava feliz na área fora dos desfiles. Ela se diz eleitora petista e feliz com o resultado das eleições de 2022.