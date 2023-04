O projeto de Leila Sterenberg, dispensada da Globo, em favela no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Leila Sterenberg, 51, uma das jornalistas afetadas na onda de demissões da Globo, após 25 anos de trabalho, inaugurou a biblioteca “Leila Sterenberg”, na quadra da Unidos da Tijuca, no Borel, no Rio de Janeiro. O projeto é realizado pelo Favelivro, que tem outras 30 bibliotecas com nomes de patronos na cidade, e o Instituto de Cidadania da Unidos da Tijuca. “Esse convite mexe com duas paixões: livros e samba. Quem frequentou a quadra da Mangueira no fim dos anos 80, começo dos 90, com certeza me viu evoluindo com o incrível Mestre Delegado. Tudo que conquistei na vida profissionalmente foi através da minha dedicação aos livros. Acredito muito no poder de transformação da educação”, diz Leila, que inaugurou o espaço nesta terça-feira, 25.

