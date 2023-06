O processo de Patrícia Poeta para se humanizar junto ao público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em uma fase turbulenta que parece não ter fim, com críticas a tudo que faz no Encontro, da TV Globo, Patrícia Poeta vem se esforçando para tentar ser mais popular junto ao público – e não afugentar a publicidade. Nesta quarta-feira, 14, por exemplo, recebeu o pastor Lucas. Enquanto conversavam, o religioso falou sobre uma fase delicada que enfrentou ao ser entubado na pandemia. A apresentadora, trazendo a discussão para si, recordou que também passou por um problema de saúde, e que nesse período intensificou sua fé. “Me fez fortalecer ainda mais a fé e essa coisa da gratidão pela vida. Eu lembro que quando eu tava voltando do hospital, eu agradecia por tudo”, destacou.

Patrícia, que sempre evita expor sua vida particular no programa, contou que travou o maxilar e não conseguia realizar coisas simples – como mastigar ou falar. “Às vezes a gente precisa ter essa pausa pra valorizar ainda mais as coisas da vida, né?”. É uma clara tentativa, entre outras percebidas diariamente, de se aproximar do telespectador, se mostrando mais humanizada com os problemas cotidianos de sua audiência. Não é pouca coisa em se tratando da forma um tanto engessada que vinha levando o programa. Se vai dar resultado, só o tempo dirá.