O privilégio de Rafael Portugal dentro da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é novidade que as estrelas que caem nas graças do povo acabam ganhando mais destaque na televisão. O caso mais recente é o de Rafael Portugal, 39 anos. Destaque no Porta dos Fundos, o humorista começou há alguns anos com trabalhos na TV Globo e Multishow, indo de programas de humor a um quadro no Big Brother Brasil. Foi conquistando espaço e, agora, estreou o seu próprio projeto: a série Cosme e Damião – Quase Santos. Lançado na quinta-feira, 5, no Globoplay, o humorístico é idealizado e protagonizado por Portugal, ao lado de Cézar Maracujá. A história acompanha a aventura de dois amigos em Realengo, no subúrbio do Rio, e foi inspirada na própria vida de Rafael. “Esses personagens nasceram na minha casa, em Campo Grande [Zona Oeste do Rio], junto com o Cézar, quando a gente estava escrevendo algumas coisas para fazer teste para um humorístico da Globo. E assim nasceu Cosme e o Damião, contando nossa trajetória, de tudo o que a gente viveu em Realengo”, diz.

Mas a confiança no artista não ficou só na produção. Além de comprar a ideia de Rafael, a direção da Globo deu liberdade para que ele escolhesse com quem iria trabalhar. “Quando recebi o convite do Globoplay para fazer essa série, tive o privilégio de poder escolher com qual produtora poderia trabalhar, que tivesse sintonia. Na hora falei: ‘o Porta’. Não consigo encontrar outra palavra que não seja privilégio. É uma sorte. Não é todo mundo que tem isso”, comemora.

