A inesperada união da Globo com Porta dos Fundos

Rafael Portugal terá um talk show no Multishow, ainda sem data para estrear. A única coisa que ele conta é que “não seguirá a lógica de uma entrevista formal”. Além disso, segundo o humorista, a cenografia imitará uma praia. A ideia é conversar sobre assuntos mais “soltos”. Cheio de moral na emissora, ele garantiu o “sonho de consumo” de várias estrelas da casa. Ter um programa só seu. Aliás, Rafael terá dois.

Além do projeto de talk show, também será protagonista de uma série inédita do Globoplay com parceria do Porta dos Fundos, canal de humor na internet que o tornou conhecido. Ele quer gravar em Realengo, bairro da zona oeste do Rio onde foi criado.

