O que há por trás da volta do núcleo de humor da TV Globo

A TV Globo voltou a fazer investimentos no núcleo de humor – quase parado desde a demissão de Marcius Melhem, em 2020, acusado por colegas de assédio sexual. Há uma série de produções engatilhadas para estrear no final do ano. Quem lidera o “novo” momento do setor é Patricia Pedrosa. Em recente evento no Rio, Amauri Soares, diretor executivo da TV Globo, falou sobre os projetos.

“Sentíamos necessidade de produzir [mais] humor. Por isso criamos essa diretoria de gênero e abrimos uma interlocução com o mercado. Colocamos 60 projetos de pé que foram para o ‘pitching’ e temos 15 que estão em produção, começam a estrear no fim do ano”, diz Soares. Entre os lançamentos estão a série Cosme e Damião, realizada em parceria com o Porta dos Fundos, com Rafael Portugal e Cezar Maracujá; e a série As Aventuras de Pablo e Luisão, criada por Paulo Vieira. Também haverá novas temporadas de produções como Lady Night, Portugal Show e Avisa Lá que eu Vou. A emissora também tem planejado a estreia de um filme por mês nas plataformas Globo, além de mais de um documentário por mês.

