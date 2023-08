O preconceito religioso de mãe de Larissa Manoela com genro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma troca de mensagens entre Larissa Manoela e a mãe, Silvana Taques, foi exposta no Fantástico de domingo, 20. No trecho, a mãe da artista diz que não tem mais laços com a filha. Porém, uma parte da conversa, omitida pelo programa, agora foi compartilhada nas redes sociais. Nela, é possível entender o motivo da resistência de Silvana ao noivo da filha, André Luiz Frambach. Na mensagem, ela se refere à família de André, espírita kardecista, como “macumbeira”. Ou seja, ela critica a religião que é seguida pelos familiares do genro, numa clara demonstração de racismo religioso. “Esqueci de te desejar… que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira”, escreveu Silvana.

