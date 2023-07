O preconceito exposto na estreia de ‘No Limite – Amazônia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na estreia do No Limite – Amazônia, nesta terça-feira, 18, na TV Globo, apresentado por Fernando Fernandes, os participantes tiveram que se dividir em duas equipes. De imediato dois líderes foram escolhidos. Cada um falava o nome de um integrante para seu time de competição. Por último ficaram duas participantes mais gordas. Helena Momente chegou a chorar por ser a última a ser escolhida. E afirmou, com voz embargada que assim foi, justamente pelo seu estado físico. Além do depoimento da moça, nada foi falado a respeito. Faltou um reforço sobre a gordofobia por parte do apresentador.

