O preço da nova cobertura de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, 27, está com endereço novo. Ela comprou uma cobertura em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com vista para o mar. A atriz, que agora foca em uma carreira internacional, vendeu sua antiga mansão em um condomínio da Barra da Tijuca, na zona Oeste, para o cantor sertanejo Michel Teló por 15 milhões de reais, segundo o UOL. No novo imóvel, a artista desembolsou 12 milhões de reais.

Em suas redes sociais, a atriz, que é sempre discreta, chegou a publicar algumas fotos da nova residência, mostrando a piscina com uma borda infinita e uma linda vista para a praia. O imóvel é um triplex de três quartos e tem até um elevador para transporte de pequenas coisas, como alimentos, que vai do andar da cozinha até os quartos e área de lazer.