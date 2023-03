O polpudo cachê de Pabllo Vittar pago por prefeitura gerida pelo PTB

Pabllo Vittar recebeu 400.000 mil reais da prefeitura de Aracati, no Ceará, por um show feito no dia 21 de fevereiro, em meio ao carnaval, com duração de duas horas. Segundo o contrato 12.007/2023-IN, disponível no site da prefeitura, a contratação foi realizada sem licitação e a homologação da contratação foi assinada pela secretaria de turismo e cultura do município, Andresa Guedes. O show teve início à 0h30, em um trio elétrico na rua Dragão do Mar, no Centro de Aracati. Pabllo cantou músicas do seu mais recente álbum, Noitada, que inclui o feat Descontrolada, em parceria com a funkeira MC Carol; além de hits da carreira como Amor de Quê, sucesso do Carnaval 2020, Parabéns, K.O e Seu Crime. Acarati fica a 150 km da capital cearense, Fortaleza, e possui um pouco mais de 80 mil habitantes.

O prefeito Bismarck Maia (PTB), empolgado com a contratação para sua cidade, chegou a anunciar o show em suas redes sociais à época.