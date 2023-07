O polêmico prêmio dado a Marta por ter sido a melhor em campo em 2010

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Seleção Brasileira Feminina fez uma estreia arrasadora na Copa do Mundo, com uma vitória sobre o Panamá por 4 a 0. Marta, 37, reconhecida mundialmente como uma das maiores futebolistas da história, é peça fundamental na evolução da Seleção em campo e junto à torcida – cada vez mais adepta das jogadoras. Porém, recentemente um momento da atacante voltou a circular nas redes sociais. No registro de 2010, ela segura um prêmio inusitado recebido por ter sido a melhor em campo em uma partida contra a Holanda, naquele ano: uma cesta de produtos de limpeza.

O jogo foi uma etapa do Torneio Cidade de São Paulo de Futebol Feminino, que consiste em uma competição amistosa e anual entre quatro seleções. Organizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pela FPF (Federação Paulista de Futebol), o torneio acontece em diversos estados do Brasil. Treza anos atrás, Marta marcou dois gols em cima da Holanda e foi eleita a melhor da partida. Assim, como prêmio da maior patrocinadora do evento, a jogadora recebeu uma generosa cesta de produtos. Uma ação de marketing comum na época, que já não cabe nos dias atuais, convenhamos…

Curiosidades da bola: Em 2010, no Torneio Internacional Cidade de São Paulo de Futebol Feminino, o Brasil venceu a Holanda por 3 a 2. Marta fez dois gols, foi eleita a melhor da partida e ganhou um prêmio do patrocinador. O prêmio? Uma cesta de produtos da Bombril. pic.twitter.com/y04pFLR5kZ — Felipe Leme 🇯🇴 (@LEME12) July 20, 2023

Siga