O perrengue de Regina Casé para subir em carro alegórico da Mocidade

Regina Casé e Marcelo Adnet desfilam hoje com a Mocidade, primeira escola a entrar na Marquês da Sapucaí, nesta segunda-feira, 12, no terceiro tripé representando Tarsila do Amaral e Debret. A atriz e apresentadora passou um perrengue para subir na alegoria, ela não se sentiu confortável em usar escadas, pela falta de segurança, e pediu ajuda de um bombeiro. Para descer, Regina já solicitou o carvalhão – conhecido guindaste do sambódromo, na dispersão.