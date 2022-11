O pedido de Bruno Gagliasso a novo governo que irritou seguidores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruno Gagliasso, 40 anos, foi criticado por seguidores das rede social após pedir o retorno do horário de verão ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Em uma publicação no Twitter, o ator escreveu: “Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que inclua a volta do horário de verão no plano de transição. Horário de verão é o Brasil feliz de novo!”.

Como resposta, Alckmin apenas publicou emojis de um papel com lápis, como referência de que anotou o pedido de Bruno. No entanto, a solicitação não foi bem aceita pelos seguidores, que reclamaram de um possível retorno da prática de adiantar os relógios uma hora durante os meses da primavera e do verão.

Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito @geraldoalckmin que inclua a volta do Horário de Verão no plano de transição. Horário de Verão é o Brasil feliz de novo! — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) November 3, 2022