O passado complicado de Guilherme Fontes, de ‘Os Outros’, com a Justiça

No episódio seis de Os outros, uma chegada surpreende os moradores do tumultuado condomínio da Barra da Tijuca, no Rio, onde duas famílias deflagram uma guerra sem fim. De tornozeleira eletrônica, o ex-presidiário Jorge, vivido por Guilherme Fontes, chega para movimentar ainda mais a eletrizante trama do Globoplay. “Eu e minha querida amiga Drica Moraes estamos formando um casal inescrupuloso e cúmplice na criminalidade. Apoiados sempre nas juras de amor e na paixão, eles vão ‘incendiar’ um pouco mais as relações naquele condomínio”, disse o ator numa rede social. Longe da TV desde Órfãos da Terra, novela de 2019, a volta de Fontes em uma produção de grande alcance joga luz, mais uma vez, em uma antiga polêmica envolvendo sua carreira.

Em fevereiro de 1999, ele começou a dirigir Chatô, O Rei do Brasil, inspirado no livro de Fernando Morais. Ao arrastar a estreia do filme e sem fechar as contas da produção, em 2014 foi condenado a indenizar os cofres públicos em R$ 66,27 milhões – valor corrigido a partir da quantia que captou através da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual. Em 2017, o MP-RJ solicitou ressarcimento no valor de R$ 1,484 milhão, referente a contratos assinados com a RioFilmes. A produção só foi concluída após 21 anos, mais de dez anos depois do prazo estabelecido inicialmente. Em Os Outros, que nada tem a ver com seu lado ‘diretor’, Fontes tem mais uma chance de passar por cima do passado como gestor. Seu lado ‘ator’, a julgar pelo que se vê em cena, segue impecável. Ah, ele também pode ser visto em Mulheres de Areia, sucesso pela quinta vez reprisado nas tardes da TV Globo.

