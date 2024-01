O ousado convite do bloco Céu na Terra a Milton Nascimento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Bloco carioca Céu na Terra vai homenagear o cantor e compositor mineiro Milton Nascimento no Carnaval 2024. Nos ensaios abertos, que acontecem nos domingos de janeiro na Fundição Progresso, o tradicional bloco que desfila em Santa Tereza, no centro do Rio, inseriu alguns clássicos do artista que, segundo o público, estão de arrepiar, como Fé Cega Faca Amolada, Paula e Bebeto, Maria Maria, Para Lennon e Mcartney, Caçador de mim e Vera Cruz. Foi também criada a mais nova cabeça dos bonecos gigantes, representando Milton para o desfile, obra de Valdemio Moura, bonequeiro de Campo Grande. A ideia da organização é convidar o artista, que se aposentou em 2023, para um dos ensaios e criar um espaço confortável para que ele possa conferir a folia. No mínimo, ousado. Os foliões já estão na torcida.