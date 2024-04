O novo tropeço na carreira de Wanessa Camargo: ‘afrobetização’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após sair do Big Brother Brasil, da TV Globo, por expulsão, Wanessa Camargo, 41 anos, tenta reposicionar sua imagem para o público. Bastante criticada pela maneira como tratou Davi, vencedor do programa, quando estavam juntos no confinamento, a cantora foi acusada de racismo e, agora, passa por um processo de “afrobetização”. Ela buscou uma consultoria especializada em questões raciais para se aprofundar no assunto e passou por um processo de “letramento racial”. Ao mesmo tempo, aproveitou para lançar seu novo single, Caça Like, que fala sobre o cancelamento que enfrentou após participar do reality show.

“Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização. Me refaço enquanto pessoa e artista, e Caça Like vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história”, disse a cantora, tentando dar a volta por cima, apesar dos muitos comentários negativos que a nova empreitada lhe rendeu nas redes sociais. Muitos apontam um certo oportunismo com o tema sério, além da crítica, não por menos, de que a sua nova letra beira a ‘infantilidade’.

Ao tentar se esforçar para limpar sua barra, Wanessa canta coisas como: “Senhores perfeitos / Eu peço licença pra poder errar / Sei que é difícil / Mas quero falar sem ninguém me cortar”. Se o recado era posicionar seus haters, a cantora conseguiu, por ora, lhes dar mais munição.