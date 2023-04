O novo projeto de Fabio Porchat com a ex-mulher

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que revelou publicamente o motivo de sua separação da produtora Nataly Mega — a falta de vontade de ser pai —, Fabio Porchat, 39, passou a ser abordado nas ruas por homens com a mesma postura. “Está sendo triste, mas ao mesmo tempo bom. O que mais escuto é: ‘Estou passando pela mesma situação’. Também já ouvi: ‘Não tenho filho e sou feliz’”, relata o ator, que, ao contrário do que dizem por aí, mantém cordial relação com a ex. Tanto que continuam trabalhando juntos: ela é produtora do filme com roteiro e atuação de Porchat baseado na sofrência musical Evidências, de Chitãozinho & Xororó — a mais cantada em karaokês. “Mas vai ser comédia romântica”, garante ele, cansado de chororô.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2023, edição nº 2836