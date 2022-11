O novo namorado de Cher, quarenta anos mais novo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Esticadíssima e em forma, a cantora Cher, 76 anos, apresentou ao mundo o novo namorado: o produtor musical Alexander Edwards, 36, que ela conheceu na Semana de Moda de Paris, em outubro. “O amor não conhece matemática”, afirmou sobre a diferença de idade. Cher garante que entrou no romance “apaixonada, mas de olhos abertos”. Ocorre que Edwards namorou e teve um filho com Amber Rose (ex de Kanye West), foi dispensado sob acusação de tê-la traído com doze mulheres (“que eu saiba”) e confessou que infidelidade “faz parte da minha natureza”.

Publicado em VEJA de 16 de novembro de 2022, edição nº 2815