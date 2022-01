O novo desafio de Sergio Bermudes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Preterido na mais recente eleição para ingressar no panteão dos imortais da Academia Brasileira de Letras (o escolhido foi o economista Eduardo Gianetti), Sergio Bermudes, 74 anos, segue acalentando o sonho de trajar o fardão e trabalha firme por isso. Ainda não há cadeira à vista, mas o advogado não cessa as costuras de bastidor. “Não me considero derrotado e vou me candidatar de novo”, anuncia ele, que vem agendando encontros com figurões da casa fundada por Machado de Assis. Entre um chá e outro, o que se diz é que sua saúde fragilizada, sequela da Covid-19, que o levou a passar seis meses no hospital e afetou sua audição, pode ser uma barreira. Bermudes dá de ombros. “Estou ótimo”, garante.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2022, edição nº 2773