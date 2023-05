O motivo para Fabio Porchat ter voltado atrás no apoio a Leo Lins

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes tarde do que nunca. Fabio Porchat voltou atrás no apoio a Leo Lins, criticado por fazer piadas preconceituosas em seus shows. Agora, Porchat pediu desculpas e admitiu que errou ao defender Lins. Segundo ele, o motivo dessa sua revisão foi fazer uma leitura precisa e conversar com “muita gente legal”.

“Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente legal. E eu entendi muito bem as reações (…) Eu sei que muita gente ficou ofendida, decepcionada e com razão. E isso mexeu comigo. Eu quero deixar muito claro aqui que a minha posição nunca foi defender o humor racista. Eu sempre tentei promover o humor que não causasse dor, que não machucasse. Sempre disse e continuo dizendo que a comédia que agride, que humilha, que bate em grupos minorizados é péssima, é velha, desnecessária. Ela atrasa o avanço social.”

