O motivo do choro de Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa comemorou 28 anos na última sexta-feira, 30, e alguns fãs fizeram uma surpresa para a atriz na saída dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na terça-feira, 4. Nas imagens, a atriz recebe um bolo, presentes e flores. Emocionada com a atitude e carinho dos admiradores, a atriz desabafou sobre ser alvo de críticas constantemente. “Você é perfeita e única”, disse um fã para a atriz, que tentava conter as lágrimas. “Eu não sei por que tem tanta gente que implica comigo”, respondeu ela. O grupo consolou a atriz com elogios e a aconselharam a não ligar para as críticas.

Os fã da Marina Ruy Barbosa falando fatos hahaha uma inveja pq a mulher é linda e perfeita mesmo pic.twitter.com/YLdH8TQjCf — Iago Kadsar (@iagokadsar2) July 5, 2023

