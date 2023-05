O motivo do aumento de punição do jogador Wallace

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil decidiu aumentar o tempo de suspensão do jogador Wallace Souza. Em nota, nesta terça-feira, 2, o órgão afirmou que a punição para o atleta passa de 90 dias para cinco anos. Ele tinha a medida em vigor desde o dia 3 de fevereiro, por causa de uma publicação com uma enquete sobre “dar um tiro” no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O aumento da punição foi a participação de Wallace na final da Superliga masculina, no domingo, 30, respaldado por uma liminar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Além dele, a Confederação Brasileira de Vôlei perdeu os repasses de verba por seis meses e Radamés Lattari, presidente em exercício da entidade, foi suspenso. Segundo o comitê, a CBV descumpriu a decisão da entidade ao permitir a inscrição de Wallace e sua participação no jogo.