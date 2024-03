O motivo da ruptura de Bruna Marquezine com novelas da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a Paris Fashion Week, Bruna Marquezine participou de um bate-papo com a influenciadora Silvia Braz, e em meio a lágrimas e risadas, contou percepções da sua vida pessoal e profissional, que iniciou aos 5 anos de idade. Além disso, confessou uma curiosa aspiração para o futuro na carreira. “Eu já estava questionando a minha paixão pelo meu ofício. Quando eu vi que aquilo [fazer novelas] não era o que me movia mais, ou recalculava a rota ou desistia de tudo. Quero um papel que a minha mãe não me reconheça. Mudança física, completa. Meus pais são muito ‘pé no chão’. Graças à minha mãe e ao meu pai, sou a profissional que sou hoje e graças a eles permaneço trilhando meu caminho. Porque é muito fácil se perder. Voltar para casa e jogar baralho com meus pais enquanto eles fazem churrasco, é o que faz valer à pena”, relatou a atriz.