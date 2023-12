O motivo da rápida internação de Stênio Garcia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Stênio Garcia, 91, deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 6. Ele apresentava um quadro de vômito e diarreia quando foi socorrido por caseiros e por sua mulher, a atriz Mari Saade, 54. Já nesta tarde, o ator recebeu alta após passar por uma série de exames, em que foram descartados problemas no fígado e AVC. Segundo relatou Mari, Stênio está com uma gastroenterite viral. “Nossa médica disse que está dando em muita gente aqui no Rio essa gastroenterite viral. Ele já está de alta e a nossa médica vai dizer o que ele vai poder comer. Tem que se hidratar muito”, disse a Quem.