O momento mais ‘sem noção’ do Melhores do Ano, no Domingão com Huck

Não foi a piada com a prisão do general Walter Braga Netto durante o prêmio Melhores do Ano, no Domingão com Huck, na TV Globo, neste domingo, 15. Também não foi o pocket show de Fabio Júnior quase ao término do programa. O momento mais inusitado da premiação foi quando Luciano Huck anunciou o ator do ano. Entre o ótimo Juan Paiva e o veterano Marcos Palmeira, ambos em atuações brilhantes por Renascer, quem levou a melhor foi… Chay Suade por Mania de Você. A novela vem enfrentando sérios problemas de audiência e este prêmio lhe serviu de “apoio moral”, visto que foi o único vencido por algum profissional da atual trama das 9.

O ator agradeceu nominalmente as colegas de cena Gabz, Agatha Moreira e Adriana Esteves. Mania de Você também saiu derrotada no quesito Novela do Ano, dessa vez sim vencida, merecidamente, por Renascer. Estes resultados vindos de votação popular apenas ressaltam a rejeição à trama de João Emanuel Carneiro, que não deu as caras na festa. Poucas vezes uma novela das 9 foi tão pouco lembrada na tradicional festa de fim de ano da emissora. Xii…

