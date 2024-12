A piada com prisão de Braga Netto no Melhores do Ano, do Domingão com Huck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O humorista Paulo Vieira fez piada com a prisão do general Walter Braga Netto durante o prêmio Melhores do Ano, no Domingão com Huck, na TV Globo, neste domingo, 15. “Está no ar o Melhores do Ano, o programa com mais estrelas da televisão brasileira. Não que isso queira dizer alguma coisa. O general tinha quatro estrelas e foi preso do mesmo jeito”, disse o humorista, arrancando risadas da plateia.

Ex-ministro de Jair Bolsonaro e candidato a vice-presidente em 2022, o general foi preso no sábado, 14, sob suspeita de obstrução de Justiça. A prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Publicidade