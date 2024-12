O alvoroço causado por Patricia Abravanel em passagem pela TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em visita aos Estúdios Globo para o Melhores do Ano, promovido pelo Domingão com Huck, Patricia Abravanel causou uma verdadeira comoção já na chegada, sendo cercada de fãs na portaria de acesso ao local. Com ajuda de seguranças, tirou fotos com alguns deles. Simpática e com aquele jeito “meio sem noção” herdado do pai, Patrícia protagonizou um momento histórico na emissora, também transmitido ao vivo pelo SBT: a bela homenagem a Silvio Santos levou a uma “audiência compartilhada”. Bela sacada de Luciano Huck. Ela ainda levou aviãozinho de notas de cem reais para jogar ao público ao lado de Luciano, que também entrou na brincadeira. Aliás, após o programa, Patricia foi tietada por diversas celebridades graúdas da TV Globo.

