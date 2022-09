O mistério no set da série ‘Desalma’ que assustou Cláudia Abreu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pelo jeito, o clima assustador de Desalma, série da Globoplay que está na segunda temporada, anda se replicando nas gravações. A atriz Cláudia Abreu, 51 anos, intérprete da psicóloga Ignes, relata um incêndio no set que emprestou um ar ainda mais místico à produção sobre rituais medievais em uma colônia ucraniana isolada no interior do Paraná. Ninguém soube explicar como começou o fogo — devidamente controlado, sem deixar vítimas. Em outro momento estranho da gravação, a equipe viu cair neve em uma região onde isso nunca acontece. “Eu acredito no sobrenatural de uma forma que não sei bem explicar. Não é nada ligado a religiões. Mas ponho fé naquela frase famosa: Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay”, diz Cláudia, (meio) brincando.

Publicado em VEJA de 28 de setembro de 2022, edição nº 2808