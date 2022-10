O mistério em torno do sumiço (e da saúde) de Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta, que estava ausente das redes sociais, fez um vídeo de agradecimento aos seguidores depois de ser a grande vencedora do Prêmio Multishow 2022. Na publicação desta quarta-feira, 19, ela apareceu abatida, com curativos nas mãos e uma sonda escondida na roupa. A cantora, de 29 anos, levou a melhor em três categorias da premiação: Artista do Ano; Música do Ano com Envolver; e Clipe TVZ do Ano com Boys Don’t Cry. Mas não compareceu à cerimônia, que aconteceu na terça-feira, 18, colocando fãs para receberem os prêmios em seu lugar.

Os seguidores ficaram preocupados, mas não foram divulgadas informações a respeito do seu estado de saúde. Horas depois da publicação do vídeo, ela fez mais um tweet, tentando tranquilizá-los. “Meus amores, meu coração só cabe gratidão, amor e felicidade… não estou depressiva, muito menos triste. Está tudo bem e estou muito agradecida”, disse Anitta. Vale lembrar que ela também deu um sumiço nas aparições de cunho político, quando se prontificou a apoiar o ex-presidente Lula (PT). Em meio a tanto mistério, sua mansão, em um condomínio na Barra da Tijuca, foi posta à venda.

anitta grandona demais, eu amo cagou pro prêmio multishow, mandou o irmão e dois fans irem receber os prêmios por ela e saiu a mais premiada da noite — andre (@And_vini) October 19, 2022