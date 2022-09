O estranho sumiço de Anitta na reta final da campanha de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Peça-chave na campanha de Lula (PT) com foco no engajamento das redes sociais, Anitta apareceu, declarou seu voto e fez barulho com o apoio ao petista. Agora, na reta final para a eleição, simplesmente sumiu. Não apareceu nas lives que prometia fazer, nem esteve no encontro do candidato com artistas na segunda-feira, 26, em São Paulo. Também deixou de fazer postagens sobre as eleições, justamente quando mais se tem falado do assunto nas redes. Enquanto vários outros artistas têm se posicionado de forma inédita, a cantora só apareceu nesta semana para cumprir agenda de compromissos com marketing.

Segundo a coluna apurou, Anitta estava no Brasil, quando ocorreu o evento “Brasil da esperança”, que contou com várias personalidades. Viajou para o exterior e retornar a tempo de votar, no domingo, 2. Uma pessoa do comitê de campanha de Lula afirma que a repercussão negativa após as declarações da cantora sobre legalização das drogas caiu como uma bomba e acendeu o alerta nos mais empolgados com sua presença. É que, em assuntos espinhosos, ajuda mais quem fica calado. Ainda mais nessa reta final. Anitta preferiu então tirar o time de campo, ainda que mantenha seu apoio no petista.