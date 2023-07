O milionário prejuízo de Gisele Bündchen com criptomoedas

Depois de Gisele Bündchen, 42 anos, desembarcar com os filhos Benjamin, 13, e Vivian, 10, no Brasil em junho para uma palestra seguida de férias na casa dos pais dela, no Rio Grande do Sul, agora será a vez de Tom Brady — o ex da modelo, aposentado do futebol americano, chega em setembro para falar sobre empreendedorismo. Um tema, digamos, meio amargo no momento: um cálculo recente contabiliza em 48 milhões de dólares (18 dela, 30 dele) — fora impostos — o prejuízo do casal com as ações que possuíam da FTX, corretora de criptomoedas que faliu no fim do ano passado. No caso de Gisele, a perda nem é grande coisa para quem tem patrimônio de 405 milhões de dólares, mas convenhamos: perder uns milhões assim, da noite para o dia, é desagradável. Como se não bastasse, Brady e Gisele, tal qual outras celebridades, fizeram vários comerciais falando maravilhas da FTX e agora estão sendo processados por clientes que se sentiram enganados.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2023, edição nº 2850