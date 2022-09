O maior problema do país lembrado por Duda Beat no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao abrir o quarto dia de shows no Palco Sunset, no Rock in Rio, nesta quinta-feira, 8, Duda Beat levantou o público com uma apresentação animada. No final de sua apresentação, a cantora pernambucana exaltou toda as mulheres cantoras, compositoras e intérpretes do Brasil.

Ao som de gritos de “Fora Bolsonaro“, Duda rebateu: “A gente é um país fod*. Não era para ninguém neste país estar passando fome, esse é o meu recado aqui hoje”.

